İstanbul'da yağış ne zaman başlıyor, Meteoroloji tarih verdi

İstanbul'da günlerdir etkili olan yüksen nem oranının düşmesi nedeniyle yağışlı hava etkili olacak

İstanbul'da uzun süre yüzde 90'lara ulaşan nem bugünden itibaren düştü. Dün akşam nem oranının yüzde 77, hava sıcaklığının ise 24 derece olması bekleniyor. Hafta sonu da gündüz hava sıcaklıkları 30 derecenin üstünde olacak. Gece ise 23-24 derecede seyredecek. Meteoroloji'nin verilerine göre 14 Ağustos Pazartesi İstanbul'da yağmur bekleniyor.CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, "Buradaki sıcaklık dalgalanışının sıkı bir sağanak yapma ihtimali var. Fakat henüz net değil. Geçen seferki kadar çok sert bir sıcaklık azalışı görülmüyor" dedi.Meteoroloji'nin haritasına göre 14 Ağustos Pazartesi İstanbul'da yağmur görülüyor