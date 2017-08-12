Büyük Hamam'daki yangın söndürüldü, hasar büyük

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Büyük Hamam'da çıkan yangının ardından büyük ölçüde maddi hasar meydana geldi

Hamamın üst katından çıkan dumanları fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Tarihi hamamın ahşap yapısı nedeniyle alevler kısa sürede yayılarak, hamamın üst bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridi ile kapattı, sağlık ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekledi. Hamamın kadınlara hizmet veren bölümünün üst kısmında çıkan yangında mahsur kalan, yaralanan ya da ölen olmadı.İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile önce kontrol altına alınan, ardından tamamen söndürülen yangını Kasımpaşalı vatandaşlar sokaktan takip etti. Yangın paniğiyle adeta sokağa dökülen Kasımpaşa sakinlerinden bazıları ise yangını ve ekiplerin söndürme çalışmalarını cep telefonları ile kaydetti.

Büyük Hamam'ın mülk sahibi Ali Otyakmaz, yangın hakkında bilgi vererek, “Daha önce de yangın olmuştu, ama hamamla alakası yoktu. Ben burada gerekli önlemleri almıştım. Yukarıda, yanan kısımda kesinlikle elektrik yok. Nasıl yandı, anlayamadık. Yaralı olmadı. Hamam aşağı kısımda bulunuyor. Üst katta yangın çıkınca kız kardeşim herkesin dışarı çıkmasını sağlamış. İçeride kalan da olmamış. Şu an bütün mesele, çatımız olduğu gibi berbat oldu” dedi.

Yangının çıktığı esnada kadınlara hizmet veren bölümde bulunan kız kardeşi de açıklama yapan Otyakmaz'ın yanına geldi. Yangın paniğiyle gözyaşları içerisinde kalan ve herhangi bir açıklama yapamayan kadının şoku hala atlamadığı görüldü. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında son olarak soğutma çalışmaları yürütülürken, Kasımpaşa Meydanı'na çıkan ve yangın nedeniyle trafiğe kapatılan bazı yollar da yeniden trafiğe açıldı.Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Sözcü