Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/08/2017 09:11

15 yaşındaki şehidin kahreden son paylaşımı

Eren Bülbül

Maçka'da bir evden erzak çalan teröristleri güvenlik güçlerine ihbar eden 15 yaşındaki Eren çıkan çatışma sonucunda şehit düştü

Çıkan çatışmada ağır yaralanan Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik Karadeniz Teknik Ünivesitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’nde şehit oldu. 15 yaşındaki Eren Bülbül ise teröristlerin girdikleri evi güvenlik güçlerine gösterirken teröristler tarafından şehit edildi. Ağır yaralanan 15 yaşındaki Eren Bülbül hayatını kaybetti.

Eren Bülbül’ün Facebook hesabından yaptığı “Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın” paylaşımı dün akşam Twitter’da en çok konuşulanlar arasına girdi.

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