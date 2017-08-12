Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/08/2017 09:07

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon

uyuşturucu operasyonu

İstanbul Fatih'te uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyona yaklaşık 200 polis katıldı

Operasyona polis helikopteri de destek verdi. Öte yandan Özel Harekat ekipleri tarafından tespit edilen 22 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Bir binanın metruk halde bulunan kazan dairesi bölümünde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.Bir tekel bayisinde yapılan aramalarda ise kaçak sigara ve çeşitli markalarda kaçak içki bulundu. Operasyon sırasında 12 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. 

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