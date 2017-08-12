Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/08/2017 08:59

Durdurulan otobüsün içinden 157 kaçak çıktı

kaçak

Düzce'de ihbar üzerine aranan otobüsün içinde yabancı uyruklu 157 kaçak bulundu

Polis ekipleri tarafından durdurulan otobüsün yolcu kısmı ve bagaj bölümlerinde yolculuk yapan Afganistan ve Pakistan uyruklu 3’ü kadın, 3’ü çocuk 157 kaçak olduğu belirlendi. Bunun üzerine otobüs, jandarma ekiplerine teslim edilerek Bayraktar Karakol Komutanlığı’na çekildi.

Otobüsten indirilen kaçaklardan 3’ü, baygınlık geçirdi. 3 gündür aç ve susuz oldukları iddia edilen kaçaklara jandarma müdahale ederek su ve yemek verdi, ardından da ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri ve Kars’tan bindikleri otobüsle İstanbul’a gitmek istedikleri belirtilen kaçakların organizatörlere kişi başı 3 ile 5 bin lira arasında para ödedikleri belirtildi. Kaçakların işlemlerin ardından sınır dışı edileceği belirtildi. 

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