Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/08/2017 08:55

Hain terör saldırısını gerçekleştiren teröristler deşifre edildi

maçka terör saldırısı

Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün şehit edildiği hain saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen terörist hakkında bilgilere ulaşıldı

Karadeniz Bölgesinde, özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde saldırılarını sıklaştıran PKK’nın bölgede bulunan grupları ve sorumluları biliniyor. Bu grupların başında ise “Türk Tarık” kod adlı Barış Öner ve “Cudi Zaza” kod adlı Mehmet Yakışır bulunuyor.

‘Yeşil liste’de aranan, başına 1 milyon TL ödül konan Artvin’in Şavşat ilçesi nüfusuna kayıtlı ‘Türk Tarık’ kod adlı Barış Öner, geçtiğimiz yıl 25 Ağustos tarihinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Artvin'in Şavşat ilçesindeki konvoyuna saldırı düzenlenmesi emrini verdiği ve bizzat yönettiği biliniyor. Eli kanlı teröristin yaklaşık bir yıl sonra bu kez Trabzon'un Maçka ilçesindeki terör olayında parmağı olduğu belirtiliyor.

 
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