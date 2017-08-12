Ana Sayfa | TÜRKİYE 12/08/2017 08:46

Maçka'daki çatışmada 15 yaşındaki Eren şehit düştü

Eren Bülbül

Trabzon Maçka'da dün bir evden erzak çalan teröristleri görüp güvenlik güçlerine haber veren Eren Bülbül çıkan çatışma sonucunda hayatını kaybetti

Trabzon'dan dün akşam çok acı haber geldi. Maçka İlçesi kırsalında Köprüyanı Mahallesi Vazelon Manastırı yakınlarında dün güvenlik güçleri ile bir grup PKK'lı terörist arasındaki çatışma çıktı.Çıkan çatışma sonucunda Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik, kaldırıldığı KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde şehit oldu. 15 yaşındaki Eren Bülbül isimli gencin ise PKK'lı teröristleri girdikleri bir evden erzak çalarken görüp güvenlik güçlerine haber verdiği ortaya çıktı. Eren Bülbül, PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle giderken terörist kurşunlarına hedef oldu.

 
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