Ana Sayfa | TÜRKİYE 11/08/2017 19:03

Trabzon’da çatışma, 1 astsubay şehit düştü

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Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda bir astsubay şehit düştü

Alınan son bilgiye göre,  2 gündür bölgede devam eden arazi arama tarama çalışması sırasında bugün ilçenin Vazelon Manastırı kırsalında güvenlik güçleri ile terörist grup arasında saat 15.00 sıralarında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, biri sivil, 2'si güvenlik görevlisi 3 kişi yaralanırken, yaralı güvenlik görevlileri ambulansla KTÜ Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.Yaralılardan durum ağır olan astsubayın şehit olduğu bilgisi gelirken, bölgede çatışmaların sürdüğü bildirildi.

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