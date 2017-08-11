Ana Sayfa | TÜRKİYE 11/08/2017 18:50

Tarihi Büyük Hamam cayır cayır yanıyor

hamam yangın

İstanbul Kasımpaşa'daki Büyük Hamam'da çıkan yangına ekipler müdahale ediyor

Alınan son bilgiye göre itfaiye, alev alev yanan hamamın çatısını söndürmeye çalışıyor. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşanıyor.

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