Tarihi Büyük Hamam cayır cayır yanıyor

İstanbul Kasımpaşa'daki Büyük Hamam'da çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
Alınan son bilgiye göre itfaiye, alev alev yanan hamamın çatısını söndürmeye çalışıyor. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşanıyor.
Alınan son bilgiye göre itfaiye, alev alev yanan hamamın çatısını söndürmeye çalışıyor. Yangın nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu da yaşanıyor.
Trabzon’un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışma sonucunda bir astsubay şehit düştü
İstanbul'da nem oranının düşmesiyle beraber 14 Ağustos Pazartesi günü yağış bekleniyor
Süper Kupa maçında "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" yazılı afişin stada neden alınmadığına dair Samsun Valiliği açıklama yaptı