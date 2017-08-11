Ana Sayfa | TÜRKİYE 11/08/2017 18:45

Dikkat, yüksek nem ve sıcaklık geliyor

yüksek nem

Batı Akdeniz bölgesinde yüksek sıcaklık ve nem nedeniyle vatandaşların duruma karşı tedbirli olunması istendi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın bölgede en yüksek sıcaklığın Muğla'da 39, Burdur'da 38, Isparta'da 37, Antalya'da 36 derece olması bekleniyor.Rüzgarın kuzey, sabah saatlerinden itibaren sahil kesiminde güney ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Yüksek sıcaklık, sahil kesimindeki yüksek nemden dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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