Yurt geneli hava durumu 11 Ağustos 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre yurt genelinde sıcak hava hakim olacak
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yer yer sisli ve puslu 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 36
Adana: Parçalı ve az bulutlu 36
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34
Antalya: Az bulutlu ve açık 33
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40