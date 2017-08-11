Yurt geneli hava durumu 11 Ağustos 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre yurt genelinde sıcak hava hakim olacak

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası yer yer sisli ve puslu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 33

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40