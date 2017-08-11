TSK'dan terör örgütüne ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından son 1 haftada düzenlenen operasyonlar sonucunda 32 terörist etkisiz hale getirildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından verilen bilgiye göre, yurt içinde terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen mücadele ile Fırat Kalkanı harekat bölgesinde güvenliğin sağlanması ve bölgede terör nedeniyle göç eden halkın geri dönüşüne destek kapsamındaki faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük öneme sahip olan, özellikle Hakkari, Şırnak ve Mardin bölgelerini teröristlerden temizlemek ve gelecek döneme yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlar sürdürülüyor.

Bu kapsamda 3-10 Ağustos tarihlerinde Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi, İncebel, Kato Dağı, Budak ve Namaz Dağı, Hakkari'nin Yüksekova ile Mardin'in Midyat ve Nusaybin ilçelerinde gerçekleştirilen ''orta çaplı'' operasyonlarda 32 terörist etkisiz hale getirildi.