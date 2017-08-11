Ana Sayfa | TÜRKİYE 11/08/2017 00:01

Ünlü reklamcı Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu

Tuğrul Süer

61 yaşındaki reklamcı Tuğrul Süer, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan evinde ölü bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Süer'in 4 gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi

Reklamcı Tuğrul Süer’in komşuları, Süer'in yaşadığı evden kötü kokular gelmesi üzerine durumu ailesine bildirdi. Telefonla aramalarına rağmen Süer’e ulaşamayan aile bireyleri, daha sonra evine gitti. Kapıyı uzun uğraşlar sonucu açamayan aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdiğinde, ünlü reklamcının cansız bedenini buldu. Doktor tarafından yapılan incelemede, Tuğrul Süer’in, yaklaşık 4 gün önce ölmüş olduğu tespit edildi. Reklamcı Süer’in, bilgisayar karşısında çalışırken geçirdiği kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği belirtildi.

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