Ana Sayfa | TÜRKİYE 10/08/2017 10:23

Meteorolojiden o iller için yüksek sıcaklık uyarısı

sıcak hava

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman illerinde hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın Bingöl'de parçalı ve az bulutlu, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Adıyaman'da az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.Sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın ise kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Adıyaman'da 44, Elazığ'da 43, Malatya'da 42, Tunceli ve Bingöl'de 41 dereceye ulaşması bekleniyor.Sıcak hava nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların, 11.00-16.00 saatlerinde dik gelen güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmaması gerekiyor. 

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