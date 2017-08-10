Ana Sayfa | TÜRKİYE 10/08/2017 09:18

Denize atılan sığınmacılar can verdi

göçmen

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Yemen açıklarında bir tekneden insan kaçakçıları tarafından denize atılan 51 sığınmacının boğulduğunu duyurdu.

IOM'dan yapılan yazılı açıklamada, Somali ve Etiyopya vatandaşı 120 sığınmacının, Yemen açıklarında bir tekneden insan kaçakçıları tarafından denize atıldığı belirtildi.Bu kişilerden 51'inin boğulduğu bildirilen açıklamada, sığınmacıların ortalama 16 yaşlarında olduğu vurgulandı.

IOM Yemen Sorumlusu Laurent de Boec ise kıyıya ulaşarak kurtulan sığınmacıların, insan kaçakçılarının sahilde yetkilileri görmesi üzerine kendilerini denize ittiğini anlattığını kaydetti.Boec, Somali'ye dönen insan kaçakçılarının Yemen'e daha fazla sığınmacı getirmesini beklediklerini söyledi.IOM'dan, bu yıl içinde 55 bin sığınmacının Yemen'e ulaşmak için Somali yarımadasından ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

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