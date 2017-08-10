Askeri birliklere saldırı hazırlığında olan teröristlere operasyon

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kızılağaç beldesinin güneyinde Şenyayla bölgesi Hazneki Tepe mevkisinde F-16 savaş uçağı, insansız hava aracı, Atak taarruz helikopteriyle gerçekleştirilen operasyonda iki teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi. İşte Valilikten yapılan o açıklama:

"Ölü ele geçirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin 7 Haziran 2016 tarihinde dönemin Muş Valisi Sayın Seddar Yavuz'a yönelik eylem için hazırlanan ve Muş merkezde ele geçirilen 1 ton patlayıcı madde yüklü aracı Muş'a getiren şahıslardan biri olduğu değerlendirilmektedir. Olay yerinde öldürülen teröristlere ait kalaşnikof tüfek, M-16 tüfek, iki tabanca, iki el bombası, 138 M-16 fişeği, 16 kalaşnikof fişeği, 4 M-16 şarjörü, kalaşnikof şarjörü, tabanca şarjörü, el telsizi, 8 bin 450 lira, iki tüp, iki şemsiye ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."