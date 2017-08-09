Cudi Dağı’nda dev operasyon, teröristlerin patlayıcı yüklü aracı vuruldu

Şırnak Cudi Dağı’nda düzenlenen operasyon sonucunda 2 terörist etkisiz hale getirilirken patlayıcı yüklü araç imha edildi

Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık” adı verilen operasyonda, bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucunda, 2 bölücü terör örgütü mensubunun Anılmış Deresi mevkiinde bir kamyonete tüplerle takviyeli patlayıcı düzenekleri yüklediklerinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, bunun üzerine bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla ATAK tipi helikopterlerle hava destekli operasyon düzenlendiği kaydedilerek, patlayıcı yüklü araç imha edildiği ve 2 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği aktarıldı.