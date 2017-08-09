Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/08/2017 17:24

Polis denize giren vatandaşları tek tek çıkardı

zonguldak haberleri

Zonguldak'ın Ereğli Belediye Plajı'na giren vatandaşlar polis tarafından yapılan anonsla denizden çıkarıldı

Dalga ve rüzgar nedeniyle görevliler, uzun süre "Sizlerin ve sevdiklerinizin can güvenliği için belediye plaj tesisinde denize girmek yasaktır" anonsları ile vatandaşları denizden çıkarmaya çalıştı. 

Dalgalara rağmen, aralarında çok sayıda küçük çocuğun da bulunduğu kişinin denize girmeye devam etmesi üzerine görevliler durumu Ereğli Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. 

Plaja gelen polisler, megafonla anons yaparak vatandaşları denizden çıkarmaya çalıştı.  Anons üzerine denizden çıkan vatandaşların, polis ve cankurtaranların başka alana geçmesiyle yeniden denize girdiği görüldü.

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