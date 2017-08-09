Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/08/2017 14:13

Bodrum beşik gibi sallanıyor son 24 saatte 490 deprem oldu

deprem haberleri

Muğla'nın Bodrum İlçesinde dün 5,1 şiddetinde meydana gelen deprem panik yaratmıştı. Bu sarsıntının ardından ilçe 24 saat içinde 490 kez sallandı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Bodrum'da dün saat 10.42'de meydana gelen depremin şiddetini 5.1 olarak açıkladı. Korkuya neden olan bu depremin ardından son 24 saatte, hafif ve orta şiddette  490 sarsıntı daha meydana geldi.Bodrum'da son olarak saat 12.25'te, 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, kentte hafif hissedildi.

İlçe geçtiğimiz Temmuz ayında 6,5 şiddetindeki depremle sallanmıştı.

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