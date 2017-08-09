Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/08/2017 13:45

O ildeki vatandaşlara sakın denize girmeyin uyarısı

kocaeli deniz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kocaeli Sahilleri Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) tarafından vatandaşların denize girmemesi gerektiği uyarısı yapıldı

KOSKEM tarafından yapılan uyarı açıklaması:

 "Karadeniz’in birçok sahilinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle meydana gelen çeken akıntılarda, akıntıya kapılmışsanız önce sakin olmak gerekiyor. İnsanı dibe çekmeyen bu akıntı sahilden açığa sürüklüyor. Akıntıya kapılan sahile doğru yüzerek yorulmamalı. Akıntıya kapılanlar, akıntının kendisini götürmesine bir süre izin vermeli. Akıntı zayıfladığında sahile doğru değil, akıntının sağ veya soluna doğru kıyıya paralel yüzülmeli. Boğulma riski olduğunda su üstünde kalmaya çalışılmalı ve el kaldırılarak yardım istenmeli. Yüzmeye beraberinizde getirdiğiniz çocuklar asla yalnız bırakılmamalı.  Cankurtaranlık hizmeti verilmeyen bölgelerde yüzmeyin. Güvenlik şeritlerinin dışına çıkmayınız. Görevlilerin ve cankurtaranların uyarı ve ikazlarına mutlaka uyun. Alkollü denize ve suya asla girmeyiniz. Yemek yedikten hemen sonra denize girmeyin. Dibini görmediğiniz sulara girmeyiniz. Kendinizi iyi hissetmediğiniz zaman suya girmeyiniz. Suda iken hafif baş dönmesi hissettiğinizde hemen sudan çıkınız. Kayalık bölgelerden asla denize atlamayınız"

 
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