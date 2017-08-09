Çocuklarını öldüren cani baba yakalandı

İstanbul Üsküdar'da oğullarını bıçaklayan baba olay yerinden kaçmıştı. Polislerin araması sonucunda cani baba kıskıvrak yakalandı

Üsküdar Yavuztürk Mahallesi Orhan Sokak'taki evde bu sabah saatlerinde Aslan Güleryüz ile 3 oğlu arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönmesiyle beraber baba, 3 oğlunu da bıçakladı. Bıçaklanan çocuklardan 20 yaşındaki Onur ile 24 yaşındaki Ahmet Güleryüz öldü. Yaralı Orçun Güleryüz (22) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı Baba Aslan Güleryüz olay sonrası kaçtı.Güleryüz bir süre sonra elinde bıçakla Kadıköy sahilinde gezerken yakalandı. Olay sırasında annenin evde olmadığı öğrenildi.