Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/08/2017 12:30

Kayseri'de Bylock'tan 26 şüpheli gözaltına alındı

fetö operasyonu

Kayseri'de FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında Bylock kullandığı iddia edilen 26 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen, çeşitli meslek gruplarından 30 kişiye yönelik operasyon düzenledi.Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 26'sı yakalandı.Gözaltına alınan şüphelilerden Z.K'nin, örgütün "bölge imamı" iddiasıyla tutuklu bulunan Yahya K'nin oğlu olduğu öğrenildi.Firari 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

 

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