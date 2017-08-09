Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/08/2017 12:23

Bakan Nihat Zeybekci Kurban Bayramı tatiliyle ilgili konuştu

Nihat Zeybekci

Bakan Nihat Zeybekci Kurban Bayramı tatilinin uzatılmasına ilişkin, 'Bu üretimi düşürür, turizmi destekler mi destekler. Onun için buradaki bölümde susma hakkımı kullanıyorum. Türkiye olarak üretmeye ihtiyacımız var fakat diğer taraftan bununla ilgili alınacak kararlara da saygı duyoruz' açıklamasında bulundu

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin açıklamaları şöyle:

Bankacılık sisteminin kârlarının çok daha fazla fedakarlık yapabilir bir marjın ellerinde olduğunu görüyoruz. Onun için bu bir ülke meselesidir. Pastayı büyütürsek herkesin kârı artar. Dar bir kredi imkanı hattı sağlamak yerine bunu daha çok geliştirerek, faizleri düşürerek sürümü artırmak...

Uzun vadede, Türkiye'de finansman maliyetlerini aşağı çekmek ve ulaşılma imkanlarını kolaylaştırmamız lazım. Herkes bu anlamda istihdamı artırmanın yanında mı, üretimin yanında mı diye tercihlerini yapsınlar. Gerek TL'de gerek dövizde ihracatçımızın yanında yer aldık.

Eximbank'ın kredi hacmi içinde faiz indirimi olacak, bugün açıklayacağız. Rusya'dan bir baskı gelmesi durumunda karşı önlemleri almak zorunda kalırız. Domatesle ilgili beklentimiz yok.Yatırımların artması için finasman ucuz olmalı.Taşımacılıkla ilgili her ne kadar Türk taşımacılara izin verseler de fiyatlar yükselince bir anlam ifade etmiyor. Sebzede de domates sembol oldu. Şunları söyledik "Yasak yasağı doğurur"

Bu baskı yoğun bir şekilde geliyor. Domates dışında da bazı sebzelerde yasakların ve engellerin gelmesi, karşıt önlemleri almamıza sebep oluyor. Olumlu sonuçlar almak istiyoruz. Yasakların olmadığı, rahat olduğu, rahatlığın da her iki ülke için kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Domates ile ilgili bir beklentimiz zaten yoktu. Biz orada fiili olarak Türkiye'den ithal edilecek olan domates, et ve süt ürünleri ile ilgili yasak kelimesini duymak istemiyoruz.

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