İstanbul kan donduran olay, cani baba 3 oğlunu bıçakladı

İstanbul Üsküdar'da yaşanan olayda Aslan Güleryüz isimli baba 3 oğlunu bıçakladı. Oğullarından ikisi hayatını kaybederken 1 tanesi ise ağır yaralandı. Polis kayıplara karışan cani babayı her yerde arıyor

Baba ve oğulları arasında çıkan kavganın ardından cani baba, 3 oğlunu da bıçakladı.Bıçaklanan çocuklardan Onur ve Ahmet Güleryüz öldü. Yaralı Orçun Güleryüz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba Aslan Güleryüz olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı.

Olay yerinde inceleme yapan polis memuru, 3 oğlunuda bıçaklayıp kayıplara karışan babaya telefonla ulaştı. Görevli polis, "Nerdesin! Yerini söyle bize. Gel teslim ol. Bu şekilde yaşanmaz. Çocukların ağır yaralanmışlar. Nerdesin bana yerini söyle, bunu bu şekilde halledeceğiz. Eşin nerede?" sözleriyle teslim olması için ikna etmeye çalıştı.