Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/08/2017 09:38

Silahlı kavga, eski belediye başkanı dahil 5 kişi yaralandı

ankara haberleri

Ankara'nın Akyurt ilçesinde silahlı kavga çıktı. Kavga sonucunda 5 kişinin yaralandığı öğrenildi

Yıldırım Mahallesi Nurettin Cankurtaran Caddesi'ndeki emlak bürosuna gelen H.A. ile arkadaşları, eski ilçe belediye başkanı Fedai Yağcı (71), İbrahim Yağcı, Hüdai Yağcı, Burak Maden ve Mutlu Birsen ile tartıştı. Kavgaya dönüşen tartışmada H.A'nın, tabanca ile 5 kişiye ateş açıp, yaraladıktan sonra kaçtığı öne sürüldü.

Yaralanan Fedai, İbrahim ve Hüdai Yağcı ile Burak Maden ve Mutlu Birsen, Akyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı, durumu ağır olan Hüdai Yağcı, Ankara'ya sevk edildi. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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