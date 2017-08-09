Ana Sayfa | TÜRKİYE 09/08/2017 09:05

İstanbul'da şafak vakti eş zamanlı operasyon

uyuşturucu operasyonu

İstanbul Güngören'de uyuşturucu satıcılığı yapan kişilere yönelik başlatılan operasyona çok sayıda ekip destek verdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vaktinde konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere gitti.Polis ekipleri, Güngören’de uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 14 şüpheliye ait 10 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.Helikopter destekli operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alınırken adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.Operasyon kapsamında baskın yapılan adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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