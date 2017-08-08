Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/08/2017 19:56

Korkutan uyarı hava sıcaklıkları 7 derecenin üzerine çıkacak

sıcak hava

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan, şiddetli sıcaklığın hafta sonuna kadar devam edeceğine işaret ederek vatandaşları uyardı

Orhan Şen, "Türkiye'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6-7 derece üzerine çıktı. Hava sıcaklığı Türkiye genelinde bunaltıcı boyutlara ulaştı. Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça dışarı çıkmasın. Çıkacaksanız da açık renk ve bol elbiseler giymeyi tercih edin. Susuz kalmamaya dikkat edin. Vücudunuzla elbise arasında hava boşluğu olsun. Şapkasız ve gözlüksüz kesinlikle dışarı çıkmayın.'' açıklamasını yaptı. 

Ayrıca İstanbul'da ise hissedilen hava sıcaklığının rekor seviyelere yükseldiğini dile getiren Şen, "İstanbul'un sıcaklığı Antalya'yı geçti. Gündüz nem oranı yüzde 60. Bu, hissedilen sıcaklık 45 derece demek. Böyle olunca İstanbul, şu an Antalya'dan daha sıcak. İstanbul'da sıcaklık 35-36 derece, Antalya'da 33-34 derece." ifadelerini kullandı.

Sıcak havanın etkilerine değinen Şen, "Avrupa'da sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm verildi. Ülkemizde de verilebilir. Türkiye'de de bazı bölgelerde sıcaklıklar doğal afet sınırını aştı. Sıcaklıklar 35 dereceyi geçtiği zaman doğal afet sınırına gelir." değerlendirmesinde bulundu.

Şen, Doğu Anadolu'da son yılların en sıcak yaz mevsiminin yaşandığına dikkati çekerek, "Güneydoğu Anadolu'yu söylemeye gerek yok; 40 ile 45 derece arasında değişen sıcaklıklar hakim." dedi.

 
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