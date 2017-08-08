Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/08/2017 19:29

Askeri birliklere saldırı hazırlığındaki hedeflere hava harekatı

hava harekatı

Hakkari'de askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu belirlenen teröristlere ait hedeflere yönelik başlatılan hava harekatı sonucunda 5 hedef imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Hakkari bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.Bunun üzerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla belirlenen bölgeye hava harekatı düzenlendi. Harekatta, teröristlerin silah, teçhizat ve gıda depolama maksadıyla kullandığı 4 mağara, bir mevzi olmak üzere 5 hedef imha edildi.Harekatın ardından bölgede başlatılan faaliyetler sürüyor.

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