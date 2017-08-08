Kadir Topbaş İstanbullu vatandaşı sağanak yağış konusunda uyardı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş yaptığı son açıklamada önümüzdeki hafta şiddetli sağanak yağış beklendiğini ve bu konuda vatandaşların tedbirli olması gerektiğini duyurdu

Kadir Topbaş, öncelikle son dönemlerde maddi zararlara yol açan aşırı yağışlar konusunda vatandaşları uyardı.Dünyada küresel bir ekolojik kıyametten bahsedildiğini aktaran Topbaş, "Paris'teki İklim Zirvesi'nde bu dile getirildi. Gezegenimiz, 7,5 milyar insan, gezegeni doğru kullanmadığı için ciddi tehlike sinyalleri vermekte. Maalesef iklimlerde ön görülemeyen ciddi değişimler ortaya çıkmakta. Sadece bölgemizde değil, Avrupa'da, Latin Amerika'da, Kuzey Amerika'da Asya Pasifik'te ve her bölgede farklı sonuçlarla karşılaştığımız meteorolojik olaylar cereyan etmekte. İnsanoğlu olarak tedbirler alıyoruz ama doğayı kirletirsek, saygı göstermezsek sonuçları da çok can yakıcı olmakta. Bunun örneklerini birçok yerde yaşadık." diye konuştu.

Topbaş, İstanbul'da iki kez büyük sağanak görüldüğünü hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Şu anda uzmanlar, 'Bu saatlerde dışarıda olmayın' diye uyarıyorlar. Biz işimizin başındayız. Kente ve insanlığa hizmet vermek adına zamanla yarıştığımız için tabii ki çalışıyoruz. Ancak bu uyarıları vatandaşlarımızın dikkate almasını istiyoruz. Vatandaşlarımız dikkat etsinler. Başka uyarılar da gelmekte. Çok aşırı sıcakların ortaya çıkardığı basınç değişiklikleri, Meteorolojinin verdiği bilgilere göre, önümüzdeki hafta veya gelecekteki zaman dilimi içerisinde yine aşırı yağışlar gelebilir. Belediye olarak dere ıslah çalışmalarına yoğun şekilde devam etmekteyiz. Daha önce problemlerin yaşandığı Cendere Deresi'nde, ıslah ettiğimizden beri artık taşkınlar ve buna bağlı sorunlar yaşanmıyor."