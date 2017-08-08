Erzurum 4 gündür cayır cayır yanıyor

Erzurum'un Oltu ilçesinde çıkan yangın dört gündür hala söndürülemedi

Yukarı Çamlı Mahallesi’ndeki sarı çam ağaçlarının bulunduğu ormanda 5 Ağustos Cumartesi günü başlayan yangını karadan ve havadan söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor. Çıkış nedeni henüz belli olmayan yangında şimdiye kadar yaklaşık 20 hektarlık alan kül oldu.Oltu ilçe merkezinden vatandaşların da götürüldüğü yangın söndürme çalışmalarına Gürcistan’dan Erzurum, Artvin, Ardahan, Giresun’dan ekipler katıldı.Yetkililer, sıcak hava ve rüzgarın etkisinin yangının büyümesine neden olduğunu belirttiler.