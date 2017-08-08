Bodrum beşik gibi sallanıyor işte son depremler

AFAD tarafından alınan son bilgiye göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde saat 10.42'de 4,9 şiddetinde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Bodrum merkezli olmak üzere bölgede saat 04.46'da 4,4, saat 05.02'de 3,1, saat 08.46'da 3,1, saat 10.42'de 4,9, saat 10.46'da 3,4, saat 10.53'de 3,4, saat 11.04'de 3 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.Bodrum merkezinde hissedilen 4,9 büyüklüğündeki depremde, hediyelik eşya satan bazı dükkanların ürünleri sarsıntıyla yere düştü. Kapalı mekanlarda olanlar dışarı çıkarken, civardakiler telefonla komşularında önemli bir şey olup olmadığını sordu. Bodrum Belediyesi içindeki kafeteryanın duvarında küçük çaplı hasar meydana geldi.Belediyenin önündeki meydanda bulunan Adliye Camisi'nin minaresinin üst kısmında da yine küçük çaplı hasar oluştu.