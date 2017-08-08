Ana Sayfa | TÜRKİYE 08/08/2017 09:15

Yurt geneli hava durumu 8 Ağustos 2017

hava durumu

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre yurt genelinde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35

İstanbul: Parçalı bulutlu sabah ilk saatler yer yer puslu 36

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 39

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 30

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 42

 
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