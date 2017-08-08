TSK'ya ait araca saldırı düzenlendi, yaralılar var

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'taki Batuka birliğine ait iki askeri aracına yönelik düzenlenen saldırı sonucunda bir tercüman ve bir astsubay yaralandı

TSK'nın Batufa bölgesinde görev yapan birliğine ait iki arazi aracı, Türkiye sınırında bulunan Zaho'dan geçerken, teröristler yola döşedikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla patlattı.

Iraklı yetkililer saldırının terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıda hafif şekilde yaralanan özel kuvvetler komutanlığına bağlı bir astsubay ile bir yerel tercüman tedavi için Türkiye'ye getirildi.Yetkililer, Türk askerine uzun yıllardır Kuzey Irak'ta ilk kez saldırı düzenlendiğine dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ikili anlaşmalar gereğince sınır güvenliği için Türkiye-Irak sınırı boyunca belli bölgelerde 1990'lı yıllardan bu yana askeri birlikleri bulunuyor.