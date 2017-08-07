Çok sayıda kişi gözaltında, aralarında polis asker ve siviller var

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı öncülüğünde 19 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon sonucunda 12 kişi gözaltına alındı

Tunceli Valiliği 19 ilde yapılan operasyona dair açıklama yaptı. İşte Valilik tarafından yapılan o açıklama:

” Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturma kapsamında; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından İlimiz merkezli 19 ayrı ilde yapılan operasyon kapsamında; ByLock kullandıkları tespit edilen 12 şahıs gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY terör örgütü ve bu örgütün devlet içerisine sızmış yapılanmalarına yönelik çalışmalar, azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir. ''