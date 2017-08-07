Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/08/2017 16:54

Genç avukatın tatili ölümle sonlandı

Soner Yeler

Ankara'da görevini sürdüren avukat Soner Yeler, Bodrum'da geçtiğimiz cumartesi günü geçirdiği motosiklet kazası sonucunda hayatını kaybetti

Soner Yeler Kıbrıs Şehitler Caddesi, Hastane Kavşağı'na geldiğinde motosikleti virajda, aynı yöne giden Vedat Ballı'nın kullandığı plakasız motosiklete sürttü. Her iki motosiklet de devrilip, sürüklendi. Yol kenarındaki billboard'a çarparak durabilen motosiklette Soner Yeler olay yerinde yaşamını yitirirken, diğer motosiklet sürücüsü Vedat Ballı ise yaralandı. Ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ballı, tedaviye alındı. Ballı'nın durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yeler'in cesedi ise polis ve savcının olay yerindeki incelelerenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Yeler'in acı haberini alan Ankara'daki diğer yakınları Bodrum'a geldi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Yeler'in otopsinin ardından Ankara'ya götürülecek cenazesinin yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

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