İstanbul'da sıcak hava etkisini ne zaman kaybedecek

İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklığı yeni haftada da 34-35 derecelerde devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre bu hafta kentte parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve rüzgarın hızının artmasıyla sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor.İstanbul'da sıcaklık 24 ila 35 derece arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise öğle saatlerinden itibaren 40 dereceyi bulacak.Bugün kendisini gösterecek sıcak hava, etkisini hafta sonuna kadar devam ettirecek.Kentte yarından itibaren sıcaklık bulunduğu seviyeleri korurken, rüzgar da saatte 27 kilometre hızla esecek. Buna göre yarın sıcaklık en düşük 23, en yüksek ise 35 derece olacak.