Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/08/2017 12:13

İstanbul'da sıcak hava etkisini ne zaman kaybedecek

sıcak hava

İstanbul'da mevsim normalleri üzerinde olan hava sıcaklığı yeni haftada da 34-35 derecelerde devam edecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgiye göre bu hafta kentte parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve  rüzgarın hızının artmasıyla sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor.İstanbul'da sıcaklık 24 ila 35 derece  arasında seyredecek. Hissedilen sıcaklık ise öğle saatlerinden itibaren 40  dereceyi bulacak.Bugün kendisini gösterecek sıcak hava, etkisini hafta sonuna kadar  devam ettirecek.Kentte yarından itibaren sıcaklık bulunduğu seviyeleri korurken,  rüzgar da saatte 27 kilometre hızla esecek. Buna göre yarın sıcaklık en düşük 23,  en yüksek ise 35 derece olacak.

Çarşamba günü bu durumda fazla değişiklik beklenmezken, az bulutlu bir  havada sıcaklığın en düşük 24, en yüksek ise 34 dereceyi bulacağı tahmin  ediliyor.Perşembe günü az bulutlu hava seyrini devam ettirirken, rüzgar  şiddetini artıracak. Bu bağlamda sıcaklığın perşembe günü en düşük 24, en yüksek  ise 35 derece olması öngörülüyor.Hafta içinin son gününde İstanbul'da az bulutlu hava devam ederken,  rüzgarın hızı saatte 26 kilometreyi bulacak. Cuma günü beklenen en düşük sıcaklık  24 dereceyken, gün içinde sıcaklığın 35 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.
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