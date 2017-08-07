Yurt geneli hava durumu 7 Ağustos 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgilere göre hava sıcaklığı yurt genelinde normal seyrinde devam edecek
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 35
İzmir: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 36
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 37
Adana: Parçalı ve az bulutlu 37
Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41