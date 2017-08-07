Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/08/2017 10:17

Yurt geneli hava durumu 7 Ağustos 2017

hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgilere göre hava sıcaklığı yurt genelinde normal seyrinde devam edecek

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 35

İzmir: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 36

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41

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