Yurt geneli hava durumu 7 Ağustos 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından alınan son bilgilere göre hava sıcaklığı yurt genelinde normal seyrinde devam edecek

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 35

İzmir: Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 36

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu 37

Adana: Parçalı ve az bulutlu 37

Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 34

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41