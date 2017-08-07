PKK operasyonunda çatışma çıktı, 3 terörist öldürüldü

Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde dün geceden bu sabaha kadar devam eden çatışmalarda 3 terörist ölü ele geçirildi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca, Pülümür İlçesi Kızılmescit- Karagöl Dere Mevkii bölgesinde terör örgütüne yönelik yapılan operasyon sonucunda çıkan çatışmada 2'si kadın, 1'i erkek olmak üzere toplam 3 teröristin silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.

Ele geçirilen silahların birinin M-16, ikisinin Kalaşnikof ve mühimmatı olduğu açıklandı. Valilik "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu.