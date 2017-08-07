Güngören'de 6 otomobil küle döndü

İstanbul Güngören'de bulunan bir otoparkta bulunan 6 otomobil cayır cayır yandı. Yangına müdahale eden ekipler tarafından yangın söndürüldü

Dün gece saat 05.30 civarında park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler park halinde bulunan diğer otomobillere sıçradı. Vatandaşın yaptığı ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobilleri söndürmek için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangın nedeniyle 6 otomobil kullanılamaz hale geldi.Park halinde olan otomobillerin alev alev yanma anı ise bir vatandaşa ait cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.