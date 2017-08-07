Flaş, Bodrum güne depremle uyandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sabah erken saatlerde 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen verilere göre, bu sabah saat 08.18'de yerin 5.2 km derinliğinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.