Ana Sayfa | TÜRKİYE 07/08/2017 08:46

Flaş, Bodrum güne depremle uyandı

deprem haberleri

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sabah erken saatlerde 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen verilere göre, bu sabah saat 08.18'de yerin 5.2 km derinliğinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 
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