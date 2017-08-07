Flaş, Bodrum güne depremle uyandı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bu sabah erken saatlerde 4,7 şiddetinde deprem meydana geldi
Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen verilere göre, bu sabah saat 08.18'de yerin 5.2 km derinliğinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından elde edilen verilere göre, bu sabah saat 08.18'de yerin 5.2 km derinliğinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Şırnak'ın İdil ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı
Darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik başlatılansoruşturması kapsamında aranan eski komiser yardımcısı, Sivas Valiliği OHAL Bürosunda yakalandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından elde edilen son verilere göre yurt genelinde hava durumu şöyle olacak