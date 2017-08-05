Ana Sayfa | TÜRKİYE 05/08/2017 17:23

FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı valilikte yakalandı

fetö şüphelisi

Darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik başlatılansoruşturması kapsamında aranan eski komiser yardımcısı, Sivas Valiliği OHAL Bürosunda yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Gaziantep Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı iken kanun hükmünde kararname ile ihraç olan İ.K, Sivas Valiliği Olağanüstü Hal (OHAL) Bürosuna itiraz dilekçesi vermeye gitti.Hükümet Konağı girişinde yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolünde arandığı tespit edilen İ.K, gözaltına alındı.Adliyeye sevk edilen İ.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Gaziantep'ten alınan ifadesinin ardından mahkemece tutuklandı.

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