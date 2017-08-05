Asfaltlama çalışması yapan kamyon bir anda yere gömüldü

Maltepe Küçükyalı'da asfalt çalışması yapan kamyon bir anda meydana gelen çökme nedeniyle yola gömüldü. Kamyonu kurtarmak için çalışmaların devam ettiği öğrenildi

Maltepe Bağdat Caddesi Küçükyalı mevkiinde sabaha karşı saat 05.00'da meydana gelen olayda yol üzerinde oluşan küçük çapta çukurları kapatmak için asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne bağlı asfalt kamyonu yoldaki çukur noktalara asfalt dökerken yolda bir anda çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle kamyonun sol arka bölümü oluşan çukura gömülürken, kamyon şoförü olayla ilgili yetkilileri arayarak yardım istedi. Çökmenin yaşandığı yolun bir bölümü trafiğe kapatılırken, kamyonu kurtarmak için başlatılan çalışmalar sürüyor.