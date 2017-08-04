Ana Sayfa | TÜRKİYE 04/08/2017 19:01

Bylock kullandığı tespit edilen 30 kişi gözaltında

bylock operasyonu

FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen Tekirdağ'daki 30 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen aralarında öğretmen, esnaf ve memurların da olduğu 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarınızı yayınlıyor...
İlan vermek için tıklayınız  
sarıklı sakallı polis

Türkiye bu kareyi konuşuyor, o polis hakkında karar verildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen olayda polis memuru Kuraner Erbaş, sakal uzatıp başında sarıkla dolaştığı için açığa alındı

istanbulda nem

İstanbul'da nem hayatı durdurdu, hafta sonu hava durumu nasıl olacak

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan nem vatandaşlara zor anlar yaşattı

fetö operasyonu

Diyarbakır'da FETÖ'nün 'güvenli ev'lerine dev operasyon

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan operasyon kapsamında Diyarbakır'da 9 şüpheli gözaltına alındı