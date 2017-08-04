Bylock kullandığı tespit edilen 30 kişi gözaltında

FETÖ'nün gizli haberleşme programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen Tekirdağ'daki 30 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen aralarında öğretmen, esnaf ve memurların da olduğu 42 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri eş zamanlı düzenledikleri operasyonda 30 şüpheliyi gözaltına aldı.Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.