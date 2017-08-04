Türkiye bu kareyi konuşuyor, o polis hakkında karar verildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde meydana gelen olayda polis memuru Kuraner Erbaş, sakal uzatıp başında sarıkla dolaştığı için açığa alındı

İstanbul’dan 5 ay önce Çanakkale’ye atanan Kuraner Erbaş, iddiaya göre disiplinsiz davranışlarıyla dikkati çekti. Sakal uzatıp sarık taktığı belirtilen Erbaş, sağlık kontrolüne gönderildi, ancak göreve devam edebileceği raporu üzerine Bayramiç Emniyet Müdürlüğü’nde MOBESE sistemi takip görevine verildi.

Bayramiç’ten dün görevli olarak Çanakkale’ye gönderilen resmi plakalı polis otosuna Kuraner Erbaş da amirlerinin haberi olmadan bindi. Yolda sarıklı ve sakallı Kuraner Erbaş’ı polis otosunun direksiyonunda gören bir vatandaş,155 Polis İmdat Hattı’nı arayıp, ihbarda bulundu. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolda Kuraner Erbaş’ın içinde bulunduğu ekip otosunu durdurdu. Kimlik kontrolü sonucu Kuraner Erbaş’ın polis memuru olduğu anlaşıldı ve yanındaki polis de bunu doğruladı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili Bayramiç Kaymakamlığı’nı bilgilendirdi.

Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, hakkında bir süre önce soruşturma başlatıldığını söylediği sarıklı ve sakallı polis Kuraner Erbaş’ı,açığa aldı. Kendüzler, polis memurunun ikinci kez sağlık kontrolüne gönderileceğini söyledi.Polis Kuraner Erbaş, açığa alındığını ve yeniden Çanakkale’ye sağlık kontrolüne götürüleceğini anlayınca bu sabah Bayramiç Emniyet Müdürlüğü önünde polis otosunun direksiyonuna geçip sarıklı ve sakallı fotoğrafını çektirdi. Erbaş, bu fotoğrafı Facebook’taki sayfasına koyup "Kılık kıyafet Yönetmeliğine aykırı davranmak suçundan açığa alınmış bulunuyorum. İlanen duyurulur. Hayırlı Cumalar" paylaşımında bulundu.

Çanakkale Emniyet Müdürü Celal Sel, olayda ihmali bulunanlarla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığını söyledi.Sel, "Olay dün ortaya çıkınca gerekli soruşturmayı başlattık ve Bayramiç Kaymakamlığı’na bilgi verdik, açığa alındı. Yeniden sağlık kontrolüne gönderilecek. Gereken yapılacak" dedi.Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler de açığa alınan polis Kuraner Erbaş’la ilgili soruşturmayı yürütmek üzere müfettiş istendiğini söyledi.

Kaynak: Hürriyet