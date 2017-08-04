İstanbul'da nem hayatı durdurdu, hafta sonu hava durumu nasıl olacak

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan nem vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü özellikle bazı bölgeleri kuvvetli yağış konusunda uyarırken bazı bölgeler ise yoğun sıcaklarla mücadele edecek. Meteoroloji’nin son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı, kuzeydoğu ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Bilecik, Manisa, Aydın, Muğla, Mersin, Adana, Osmaniye, Bolu, Çorum, Kars ve Ardahan çevreleri ile İzmir’in iç kesimleri, Karabük’ün güney, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ile Hatay’ın kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Toroslar mevkii, Konya, Karaman, Osmaniye çevreleri, Mersin’in iç kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Hatay’ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

O İLLERDE YAŞAYANLAR İÇİN DOLU YAĞIŞI UYARISI

Cuma öğleden sonra güney, iç ve batı bölgelerde beklenen yerel gök gürültülü sağanak yağışların; Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Isparta, Burdur, Toroslar mevkii, Konya, Karaman, Osmaniye çevreleri, Mersin’in iç kesimleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Hatay’ın kuzeyinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.