Diyarbakır'da FETÖ'nün 'güvenli ev'lerine dev operasyon

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan operasyon kapsamında Diyarbakır'da 9 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından örgütün "güvenli ev" olarak tabir ettiği 4 "gaybubet" evi tespit edildi. Tespit edilen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan ve terör örgütünün gizli haberleşme programı olan "ByLock" kullandıkları tespit edilen, aynı zamanda sahte kimlik kullanan D.A, H.E, A.K, M.A, K.A, A.A ve C.B ile onlara yardım ettiği belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu evlerde yapılan aramalarda 20 bin 570 dolar, 39 bin 130 lira, 100 euro, sahte kimlik belgeleri, terör örgütüne ait dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ile operasyon sırasında camdan aşağıya atıldığı belirlenen 5 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.