Ana Sayfa | TÜRKİYE 04/08/2017 14:28

Badem kurusu rengi nasıldır

badem kurusu rengi

FETÖ'den yargılanan sanıkların farklı kıyafet giymesine engel olmak amacıyla Bakanlıktan yeni bir hamle geldi. Bundan böyle sanıklar badem kurusu renginde kıyafetler giyecek

FETÖ'den yargılanan tutuklu sanıklara tek tip kıyafet giydirilmesi yönünde karar alınırsa işyurtlarındaki mahkumlarca üretilecek badem kurusu rengindeki yaklaşık 50 bin kıyafet, sanıkların bulunduğu cezaevlerine gönderilecek.

Alt tonlarında sarı olan, boyanın işleniş biçimi ile kahverengi ile daha çok özdeşleşmiş bir renktir. Ana renkler kategorisinde bulunmaz. Bir kaç farklı rengin bir araya gelmesi ile ortaya çıkar. Ton aralığına bakıldığında en çok kurutulmuş badem rengini andırdığı için bu ismi almıştır. Badem kurusu rengi genellikle tuvalet-banyo ve bahçe dekorasyonlarında tercih edilir.

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