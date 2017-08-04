Ana Sayfa | TÜRKİYE 04/08/2017 14:25

Gülşah Erol'un dayak iddiasına İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Gülşah Erol

Müzisyen Gülşah Erol yaptığı açıklamada İstanbul Kadıköy metro girişinde polisler tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. Olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü bugün açıklama yaptı

Konuyla ilgili açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, '04.08.2017 günü bazı basın kuruluşlarında yer alan "Müzisyen kadınha polis dayağı, terörist ilan edip odaya kapattılar başlıklı haberlerle ile ilgili olarak kamuoyuna bilgilendirme ihtiyacı duyulmuştur.

02.08.2017 günü saat 17.40 sıralarında Kadıköy metrosu doğu turnikilerine gelen G.E isimli bayan şahsın çantasına özel güvenlik görevlilerine bırakmak istediği özel güvenlik görevlilerinin çantayı alamayacaklarını belirtmesi üzerine şansın "Bomba mı var" şeklinde bağırması ve devamında kendisini uyarmak için gelen polis memurlarından birinin boğazını sıkarak hakaret etmesi neticesinde şahıs gözaltına alınmış olup şahıs hakkında Görevli Memura Mukavemet, hakaret ve kasten yaralama konularında işlem yapılmıştır.' ifadesine yer verdi.

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