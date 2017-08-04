Bylock kullandığı tespit edilen 59 Bakanlık çalışanı hakkında gözaltı kararı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının eski ve yeni bazı personelleri hakkında Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 59 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.Karar doğrultusunda harekete geçen emniyet ekipleri, zanlıları yakalamak için Ankara merkezli 20 ilde operasyon başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışanı şüphelilerden 50'sinin kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edildikleri ya da açığa alındıkları belirtildi.