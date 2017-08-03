FETÖ'den tutuklanmıştı kaldığı cezaevinde hayatını kaybetti

Osmaniye'de FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan emekli 4'üncü Sınıf Emniyet Şube Müdürü 52 yaşındaki Ahmet Tatar cezaevinde hayatını kaybetti

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ahmet Tatar, geçtiğimiz günlerde kaldığı koğuşta rahatsızlandı.Tatar, göğüs ağrısı şikayeti ile ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Tatar burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettii.Kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Ahmet Tatar’ın, Diyarbakır Bölge Trafik Şube Müdürlüğü görevinde iken 2015 yılında emekli olduğu kaydedildi.